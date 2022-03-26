أميركا و الصين
3 شركات تكنولوجيا في الصين وروسيا تهدد الأمن القومي الأميركي
لجنة الاتصالات الفيدرالية: استمرار تحديث قائمة شركات التكنولوجيا التي تهدد أمن المواطن الأميركي
وضعت الولايات المتحدة، شركة "كاسبرسكي" الروسية وشركتي "تشاينا تيليكوم" و"تشاينا موبيل إنترناشونال" الصينيتين على قائمة الشركات التي تمثل تهديدًا لأمن المواطن الأميركي.
وأكدت لجنة الاتصالات الفيدرالية، أنها ستستمر في تحديث القائمة لضمان وفاء معدات وخدمات الاتصالات الأخرى بالمعايير المنصوص عليها، وذلك تطبيقًا للقانون الصادر في عام 2019 ويقضي بنشر وتحديث قائمة خدمات الاتصالات التي تشكل خطرًا على الأمن القومي وسلامة الشعب الأميركي.
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وخلال مارس 2021، أضافت لجنة الاتصالات الفيدرالية عددًا من الشركات الصينية إلى القائمة باعتبارها تهديدات للأمن القومي، من بينها شركة التكنولوجيا "هواوي".
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