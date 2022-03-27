أرباح "مجموعة فتيحي" ترتفع 398.8% إلى 149.6 مليون ريال في 2021

ارتفع صافي أرباح مجموعة فتيحي القابضة بنسبة 398.78% خلال العام 2021، إلى 149.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30 مليون ريال في العام 2020.

وقالت "مجموعة فتيحي" في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال عام 2021، مقارنة بالعام السابق يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل منها تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية خلال عام 2021 من بيع أسهم شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 32.1 مليون ريال إضافة إلى عكس هبوط في قيمة الاستثمار في شركة زميلة بمبلغ 16 مليون ريال خلال العام 2020.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال عام 2021، بنسبة 157.9% حيث بلغت 24.5 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 9.5 مليون ريال خلال العام 2020.

وأوضحت "مجموعة فتيحي"، أن توزيعات الأرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل ارتفعت خلال عام 2021، بنسبة 98.7%، حيث بلغت 15.1 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 7.6 مليون ريال خلال العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً رأسمالية استثنائية من بيع ممتلكات غير مستغلة بمبلغ 13.8 مليون ريال خلال عام 2021.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2021، وذلك لتمويل العمليات الاستثمارية للمجموعة لزيادة العائد على حقوق المساهمين.