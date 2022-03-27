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الرئيس التنفيذي لـ"بنك الدوحة" يستقيل بعد 15 عاماً في المنصب
لم يذكر خامس أكبر بنك في قطر سبباً لاستقالة سيتارامان
أعلن بنك الدوحة أن رئيسه التنفيذي راهافان سيتارامان استقال، اليوم الأحد، من منصبه الذي قضى فيه نحو 15 عاما.
ولم يذكر خامس أكبر بنك في قطر سببا لاستقالة سيتارامان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي منذ سبتمبر 2007، وفق ما ذكرته "رويترز".
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قبل انضمامه إلى بنك الدوحة، عمل سيتارامان كمساعد للمدير العام في شركة برايس ووترهاوس كوبرز.
يعد بنك الدوحة أحد أكبر البنوك القطرية برأسمال سوقي يبلغ 2.2 مليار دولار.
وانخفضت أسهم البنك بنسبة 0.9٪ بينما تقدم المؤشر القياسي لسوق قطر. وانخفض السهم إلى 2.64 ريال من 2.66 ريال في الجلسة السابقة.
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