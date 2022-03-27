.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الرئيس التنفيذي لـ"بنك الدوحة" يستقيل بعد 15 عاماً في المنصب

  • الخط
راهافان سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة (رويترز)
راهافان سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة (رويترز)
بنوك

الرئيس التنفيذي لـ"بنك الدوحة" يستقيل بعد 15 عاماً في المنصب

لم يذكر خامس أكبر بنك في قطر سبباً لاستقالة سيتارامان

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك الدوحة أن رئيسه التنفيذي راهافان سيتارامان استقال، اليوم الأحد، من منصبه الذي قضى فيه نحو 15 عاما.

ولم يذكر خامس أكبر بنك في قطر سببا لاستقالة سيتارامان، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي منذ سبتمبر 2007، وفق ما ذكرته "رويترز".

قبل انضمامه إلى بنك الدوحة، عمل سيتارامان كمساعد للمدير العام في شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

يعد بنك الدوحة أحد أكبر البنوك القطرية برأسمال سوقي يبلغ 2.2 مليار دولار.

وانخفضت أسهم البنك بنسبة 0.9٪ بينما تقدم المؤشر القياسي لسوق قطر. وانخفض السهم إلى 2.64 ريال من 2.66 ريال في الجلسة السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مفاوضات الملف النووي الإيراني مهددة بالعودة إلى المربع الأول.. لماذا؟ مفاوضات الملف النووي الإيراني مهددة بالعودة إلى المربع الأول.. لماذا؟
اكتشف المزيد