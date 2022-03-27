سوق السعودية
المعمر لأنظمة المعلومات تعلن ترسية مشروع من وزارة الزراعة بـ39.9 مليون ريال
لتطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي أس) عن تلقيها إشعار بترسية مشروع تطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس من وزارة المياة والزراعة السعودية، بقيمة إجماليه وقدرها 39.9 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1443-10-23 الموافق 2022-05-24.
مادة اعلانية
وذكرت أن مدة تنفيذ المشروع سنتان، بدءاً من تاريخ استلام الموقع.
اقرأ أيضاً
-
"تداول": إقرار هيكل المقابل المالي الجديد للخدمات المقدمة من الشركات التابعةشملت عمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة أسواق المال
-
تركيا: لا نستطيع معاقبة روسيا بسبب الطاقة ولا مانع من قدوم الممولين الروسوزير الخارجية التركي قال إن بلاده تطبق فقط تلك التي تقررها الأمم المتحدة اقتصاد
مادة إعلانية