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المعمر لأنظمة المعلومات تعلن ترسية مشروع من وزارة الزراعة بـ39.9 مليون ريال

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المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

المعمر لأنظمة المعلومات تعلن ترسية مشروع من وزارة الزراعة بـ39.9 مليون ريال

لتطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (أم أي أس) عن تلقيها إشعار بترسية مشروع تطوير منظومة لمعلومات الأرصاد والإنذار المبكر عن حالات الطقس من وزارة المياة والزراعة السعودية، بقيمة إجماليه وقدرها 39.9 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 1443-10-23 الموافق 2022-05-24.

وذكرت أن مدة تنفيذ المشروع سنتان، بدءاً من تاريخ استلام الموقع.

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