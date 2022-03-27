المنجم للأغذية توصي بتوزيع أرباح نقدية 20% عن 2021
بإجمالي نحو 120 مليون ريال
أوصى مجلس إدارة شركة المنجم للأغذية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 مارس 2022، الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021، بإجمالي نحو 120 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 60 مليون سهم.
وقالت شركة المنجم للأغذية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالين بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.
سيتم دفع الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يُحدد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة، وسيتم تحديد تاريخ دفع الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
كان صافي أرباح الشركة قد تراجع خلال العام 2021، بنسبة 27.7% بعد الزكاة والضريبة إلى 166.1 مليون ريال مقارنة بنحو 229.7 مليون ريال صافي أرباح العام 2020.
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