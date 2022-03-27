تابعة لـ "داود القابضة" تستحوذ على 62% من "التطبيقات الدولية التجارية"

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، عن توقيع الشركة التابعة لها شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، والمملوكة لها بنسبة 100%، اتفاقية مع شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة التطبيق التجاري الأول التجارية (البائعين)، بشأن الاستحواذ على نسبة 62% من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية.

وقالت "بن داود" في بيان على "تداول السعودية"، إن المقابل المتفق عليه للحصص المبيعة بالمبالغ الإجمالية سيكون عن طريق مقابل نقدي بمبلغ إجمالي مبدئي يبلغ 107.5 مليون ريال قابل للتعديل طبقاً لصافي الدين عند إتمام الصفقة، ومبلغ إضافي محتمل أن يتم دفعه في 2023 في حال تحقيق شركة التطبيقات الدولية التجارية للعوائد الموضحة في الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى مبلغ إضافي محتمل أن يتم دفعه في 2026 في حال تحقيق شركة التطبيقات الدولية التجارية نسبة الأرباح الموضحة في الاتفاقية فيما يتعلق بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2025.

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ويخضع إتمام الصفقة لعدد من الشروط والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من أطراف الاتفاقية بالإضافة إلى موافقة الشركاء والموافقات التجارية والتنظيمية فيما يتعلق بالصفقة.

وسيتم سداد إجمالي قيمة الحصص المبيعة والبالغة 107.5 مليون ريال (بعد تعديله مع صافي الدين عند إتمام الصفقة) للأطراف البائعين بشكل نقدي وذلك وفق أحكام الاتفاقية، علماً بأنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة.

يتمثل نشاط شركة التطبيقات الدولية التجارية في تطوير وتشغيل منصات التسوق الإلكترونية عبر الانترنت وتطبيقات الهواتف الذكية بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية.

وتملك شركة أمواج العقارية المحدودة نسبة 42% من شركة التطبيقات الدولية التجارية (وهي طرف ذو علاقة لشركة بن داود القابضة)، في حين أن نسبة 20% تملكها شركة التطبيق التجاري الأول التجارية والتي يمتلك فيها عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود ما نسبته 50% من رأس مالها، وهو أيضاً مساهم غير مباشر في شركة بن داود القابضة ورئيس مجلس إدارتها، وأيضاً رئيس مجلس مديري شركة التطبيقات الدولية التجارية.

وتعتبر شركة التطبيقات الدولية التجارية طرفاً ذي علاقة لامتلاك كل من أعضاء مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة عبدالرزاق داود إبراهيم بن داود وعبدالخالق داود إبراهيم بن داود وخالد داود إبراهيم بن داود وطارق عبدالله بن داود وأحمد عبدالرزاق بن داود حقوق ملكية غير مباشرة فيها، بالإضافة إلى ذلك فإن عضو مجلس الإدارة في شركة بن داود القابضة أحمد عبدالرزاق بن داود هو عضو في مجلس مديري شركة التطبيقات الدولية التجارية.

ومن المقرر أن يستمر الشريك المؤسس وفريق عمل التطبيقات الدولية التجارية مع شركة التطبيقات الدولية التجارية.

كما تتعهد الشركة في حال إتمام الصفقة باستثمار مبلغ إضافي يصل إلى 160 مليون ريال في شركة التطبيقات الدولية التجارية على مدى عامين وذلك لدعم تطوير المنصات وإطلاق شبكة من أحدث التقنيات لمتاجر بنظام (Dark Stores) ومراكز تجهيز الطلبات.

وذلك بهدف تحسين أداء العمليات، وتوفير تجربة متكاملة للعملاء، وتقليص فترات تسليم الطلبات. سيؤدي الاستثمار الإضافي في شركة التطبيقات الدولية التجارية إلى زيادة حصة الشركة غير المباشرة فيها والتي سيتم تحديد نسبتها بناءً على تقييم شركة التطبيقات الدولية التجارية وذلك بعد الانتهاء من إعداد قوائمها المالية المراجعة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وسيتم عرض الاتفاقية في اجتماع الجمعية العامة للشركة للموافقة عليها وذلك وفق الأنظمة ذات الصلة.