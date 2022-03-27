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خسائر "عسير" السنوية ترتفع 31% إلى 63 مليون ريال

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عسير للتجارة جديد
عسير للتجارة
سوق السعودية

خسائر "عسير" السنوية ترتفع 31% إلى 63 مليون ريال

وسط ارتفاع إجمالي الخسارة من الاستثمارات وزيادة مصروفات البيع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، عن ارتفاع صافي خسائرها في العام المالي 2021 بنسبة 30.9% على أساس سنوي إلى 63.5 مليون ريال، قياسا على خسارة بـ48.5 مليون ريال في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الخسارة يعود إلى انخفاض الأرباح الإجمالية والأرباح التشغيلية خلال العام مقابل العام السابق.

وذكرت الشركة أن هذا الانخفاض ناتج بصفة أساسية من ارتفاع إجمالي الخسارة من الاستثمارات، وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع ضريبة الدخل.

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وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية 2021 مبلغ 40.1 مليون ريال وهو ما يمثل 3% من رأسمال الشركة البالغ 1.263 مليار ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة في 29 ديسمبر 2021 استخدام جزء من الاحتياطي النظامي وقدره 92.41 مليون ريال، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي تمثل ما نسبته 7.31% من رأسمال الشركة وفق القوائم المالية المعتمدة.

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