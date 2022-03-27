دار الأركان: الأثر المالي لمشروع "مسقط" سيظهر في 2027

أعلنت شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن توقيع عقد مع الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران)، بقيمة إجمالية لعمليات التطوير بـ6 مليارات ريال.

يتضمن العقد تطوير مشروع سياحي عقاري في سلطنة عمان ليكون أحد أكبر المشاريع العقارية متعددة الاستخدامات في منطقة يتي في مسقط. على أن يتم تطويره على ثلاث مراحل وبمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع.

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وتصل مده العقد إلى 10 سنوات، ومن المتوقع أن يكون التأثير المالي لإيرادات هذا المشروع من عام 2027.

وقالت الشركة إن خطوة المشروع المشترك مع الشركة العمانیة للتنمیة والسیاحة (عمران) تتماشى مع استراتیجیة الشركة في المشاركة في الاستثمار في القطاع السیاحي لما لھذا القطاع من أھمیة استراتیجیة وارتباطه المباشر برؤیة 2030.