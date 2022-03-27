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"أسترا" تعتزم شراء 4.8 مليون سهم خزينة وحوافز للموظفين

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أسترا الصناعية مناسبة
شعار أسترا الصناعية
سوق السعودية

"أسترا" تعتزم شراء 4.8 مليون سهم خزينة وحوافز للموظفين

ترى أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مجموعة أسترا الصناعية عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 4 ملايين سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 5% من الأسهم المصدرة.

وقالت "أسترا" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن مجلس إدارتها يرى أن السعر الحالي أقل من القيمة العادلة للسهم.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة مجموعة أسترا الصناعية عن عزمها شراء أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وبحد أقصى عدد 800 ألف سهم، بحيث لا تتعدى نسبة 1% من الأسهم المصدرة، في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

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وقالت "أسترا الصناعية"، إن تمويل عمليتي شراء الأسهم سيكون عن طريق الأرصدة النقدية أو التسهيلات الائتمانية.

وأشارت إلى ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.

وأوضحت أن الأسهم المشتراه لا تكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

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