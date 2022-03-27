 المصرية للاتصالات توقع قرضاً بـ 164.7 مليون دولار مع "الأوروبي للاستثمار"

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي - الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي - للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 150 مليون يورو (164.7 مليون دولار) للتوسع في شبكة النطاق العريض الداعمة لخدمات الجيل الرابع (4G) الخاصة بها.

وذكرت المصرية للاتصالات في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعيها نحو تطوير وتحسين تغطية شبكة الهاتف المحمول الخاصة بها من خلال إنشاء 2000 موقع جديد لأبراج المحمول وزيادة السعات الخاصة بالأبراج الحالية من خلال إضافة طبقات جديدة.

مادة اعلانية

وستساهم هذه الشراكة، التي تعد حاليًا أكبر قرض مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير شبكات الهاتف المحمول في إفريقيا، في مد الشبكة في جميع أنحاء مصر بما في ذلك المناطق الأقل كثافة سكانية وكذلك تعزيز القدرة التنافسية للخدمات المقدمة وتوفيرها بأسعار مناسبة.