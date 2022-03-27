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"الوطنية للبناء" تربح 80.7 مليون ريال في 2021 بزيادة 165%

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الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" تربح 80.7 مليون ريال في 2021 بزيادة 165%

بسبب ارتفاع مبيعات القطاع الصناعي إلى 366 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 165% في العام 2021، إلى 80.68 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 30.45 مليون ريال في 2020.

وأرجعت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، زيادة الأرباح إلى ارتفاع مبيعات القطاع الصناعي من 213 مليون ريال إلى 366 مليون ريال بزيادة نسبتها 69.44%، وارتفاع مبيعات مواد البناء (شاملاً الإنشاءات والتجاري) من 73 مليون ريال إلى 294 مليون ريال.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض تكاليف التمويل من 8 ملايين ريال إلى 6 ملايين ريال بانخفاض نسبته 31.35%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح من 13.40% في عام 2020 إلى 15.62% في عام 2021.

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