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أرباح "اسمنت الشمالية" تنخفض 1.4% إلى 107 ملايين ريال في 2021

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أسمنت المنطقة الشمالية أسمنت الشمالية
أسمنت الشمالية
سوق السعودية

أرباح "اسمنت الشمالية" تنخفض 1.4% إلى 107 ملايين ريال في 2021

الانخفاض جاء نتيجة تراجع حجم المبيعات

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت المنطقة الشمالية، انخفاض أرباح عام 2021 بنسبة 1.43% إلى 106.67 مليون ريال، قياسا على 108.22 مليون ريال في العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض الطفيف في صافي الربح جاء نتيجة تراجع حجم المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى انخفاض الأعباء التمويلية الملحوظ مقارنة بالعام السابق.

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وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 13.7% في العام الماضي إلى 561.9 مليون ريال، قياسا على 651.48 مليون ريال في عام 2020.

وأوصى مجلس إدارة أسمنت المنطقة الشمالية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2021، بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.25 ريال للسهم، وبقيمة إجمالي 45 مليون ريال.

وتستحق التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022، على يبدأ صرف التوزيعات في 17 ابريل.

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