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أرباح "المصافي" السنوية تتراجع 51% إلى 6.6 مليون ريال

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المصافي العربية السعودية
شركة المصافي العربية السعودية
سوق السعودية

أرباح "المصافي" السنوية تتراجع 51% إلى 6.6 مليون ريال

بسبب انخفاض الأرباح الموزعة من شركتين زميلة ومستثمر فيها

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة المصافي العربية السعودية، بعد الزكاة والضريبة بنسبة 50.7% في 2021 إلى 6.59 مليون ريال، مقارنة بنحو 13.38 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "المصافي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع صافي الأرباح السنوية، يعود إلى عدم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني للعام 2021 من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، الشركة المستثمر فيها، حيث وزعت نحو 7.6 مليون ريال مقارنة بنحو 15.2 مليون ريال في 2020.

وأضافت أن التراجع يعود كذلك إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح الشركة العربية للصهاريج، الزميلة خلال العام 2021.

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