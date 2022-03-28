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أرباح النهدي الطبية تتراجع 4.3% إلى 812.5 مليون ريال في 2021

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النهدي الطبية
النهدي الطبية
سوق السعودية

أرباح النهدي الطبية تتراجع 4.3% إلى 812.5 مليون ريال في 2021

بسبب انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف التشغيلية

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة النهدي الطبية، بنسبة 4.3% في 2021 إلى 812.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 849.1 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن أرباحها تراجعت متأثرة بانخفاض الإيرادات بنسبة 6.7% لتصل إلى نحو 8.07 مليار ريال في 2021، ويعود الانخفاض إلى زيادة مبيعات 2020 بسبب الجانحة وتأثر سلوك المستهلك التراكمي.

وأضافت النهدي الطبية أن إجمالي المصاريف التشغيلية لعام 2021 ارتفع بنسبة 5.7% لتصل إلى نحو 2.46 مليار ريال مقابل نحو 2.32 مليار ريال في 2020، وتعود الزيادة في إجمالي مصاريف التشغيل بشكل أساسي إلى إعادة تصنيف تكلفة الصيدليات التي يتم تشغيلها من تكلفة الإيرادات إلى مصاريف البيع والتوزيع.

وأشارت الشركة إلى تعويض تأثير الانخفاض في الإيرادات والزيادة في مصاريف التشغيل جزئيًا من خلال مزيج المنتجات الإيجابي وعكس مخصص مخزون المنتجات الوقاية الشخصية المتعلقة بكورونا.

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