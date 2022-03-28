اقتصاد الإمارات
الرئيس التنفيذي لمبادلة الإماراتية: سنعلق استثماراتنا في روسيا
تمثل أقل من 1% من محفظتها
قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق أبوظبي السيادي، خلدون المبارك، اليوم الاثنين إن شركة مبادلة للاستثمار ستعلق استثماراتها في روسيا والتي تمثل أقل من 1% من محفظتها.
وأضاف المبارك في مؤتمر استثماري في دبي "ما يحدث في هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أزمة لها عواقب وخيمة على حياة الإنسان وتأثيرها يمتد على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم". وقال إن مبادلة تدير استثماراتها "بحكمة".
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وتابع: "من الواضح، في مثل هذه البيئة، علينا أن نوقف الاستثمار في هذه السوق، في روسيا".
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