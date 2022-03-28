العقارية السعودية تتحول للربحية بـ54.9 مليون ريال في 2021
بدعم من 4 عوامل
تحولت الشركة العقارية السعودية إلى تحقيق صافي أرباح نحو 54.9 مليون ريال في 2021، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي خسائر نحو 140.7 مليون ريال في 2020.
وقالت العقارية السعودية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول إلى الربحية يعود إلى 4 عوامل هي ارتفاع إيرادات التأجير، وارتفاع إيرادات بيع الأراضي، وتحسن الأداء وتوسع النشاط للشركات التابعة، بالإضافة إلى تحصيل مبلغ 50 مليون مستحق من شركة لمتليس وتم عكس المخصص بنفس المبلغ.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 85.87% في 2021 إلى 1.029 مليار ريال مقارنة بنحو 553.5 مليون ريال في 2020.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، فإن الشركة العقارية السعودية تحولت للربحية بصافي نحو 92.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بخسائر نحو 125.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.
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