انخفاض خسائر "سابتكو" 41.6% إلى 220.4 مليون ريال في 2021

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن النتائج المالية لعام 2021، مسجلة انخفاضاً في صافي الخسائر بنسبة 41.6% إلى 220.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 377.7 مليون ريال خلال العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب الانخفاض يعود إلى تراجع تكلفة الإيراد في الشركة التابعة لاكتمال تجهيزات متطلبات التشغيل، فضلاً عن انخفاض في مصروفات البيع والتوزيع.

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وأضافت أن الفترة المماثلة تتضمن تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

وذكرت أن الفترة المماثلة تضمنت تسجيل انخفاض أعلى في قيمة موجودات محتفظ بها لغرض البيع.

إلى ذلك أوصى مجلس إدارة "سابتكو" خلال اجتماعه أمس، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان منفصل على "تداول السعودية"، أن التوصية جاءت لدعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة، مشيرة إلى أنه سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.