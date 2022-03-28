.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انخفاض خسائر "سابتكو" 41.6% إلى 220.4 مليون ريال في 2021

  • الخط
سابتكو جديد
شعار شركة سابتكو
سوق السعودية

انخفاض خسائر "سابتكو" 41.6% إلى 220.4 مليون ريال في 2021

مجلس إدارة الشركة يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن النتائج المالية لعام 2021، مسجلة انخفاضاً في صافي الخسائر بنسبة 41.6% إلى 220.4 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 377.7 مليون ريال خلال العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن سبب الانخفاض يعود إلى تراجع تكلفة الإيراد في الشركة التابعة لاكتمال تجهيزات متطلبات التشغيل، فضلاً عن انخفاض في مصروفات البيع والتوزيع.

وأضافت أن الفترة المماثلة تتضمن تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية، مشيرة في الوقت نفسه إلى انخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.

وذكرت أن الفترة المماثلة تضمنت تسجيل انخفاض أعلى في قيمة موجودات محتفظ بها لغرض البيع.

إلى ذلك أوصى مجلس إدارة "سابتكو" خلال اجتماعه أمس، بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021.

وأفادت الشركة في بيان منفصل على "تداول السعودية"، أن التوصية جاءت لدعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة، مشيرة إلى أنه سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة للتصويت عليها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟ خلافات كبيرة بين إسرائيل وأميركا حول الاتفاق النووي مع إيران.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد