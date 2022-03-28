ترسية 3 مشاريع على شركة "المعمر" بـ126.8 مليون ريال
من وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والديوان العام لرئاسة أمن الدولة
أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن ترسية 3 مشاريع عليها من وزارة الصحة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالإضافة إلى الديوان العام لرئاسة أمن الدولة بإجمالي نحو 126.79 مليون ريال.
وقالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة أرست عليها مشروع صيانة الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة التابعة للوزارة بإجمالي نحو 79.82 مليون ريال ويشمل ضريبة القيمة المضافة.
وتبلغ تنفيذ المشروع 12 شهراً بدء من تاريخ استلام الموقع.
وفي بيان منفصل، قالت "إم أي إس"، إنها فازت بتشغيل وصيانة مركز البيانات الرئيسي بديوان رئاسة أمن الدولة بمدينة الرياض التابعة للديوان العام لرئاسة أمن الدولة بإجمالي نحو 25.1 مليون ريال ويشمل ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذه 36 شهراً بدء من تاريخ استلام الموقع.
وتلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ترسية منافسة (رخص بنية تحتية وعتاد) التابعة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإجمالي نحو 21.87 مليون ريال ويشمل ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذه 36 شهراً، بدءا من تاريخ استلام الموقع.
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