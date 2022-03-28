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رئيس شركة إيني الإيطالية: لن ندفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

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إيني
روسيا و أوكرانيا

رئيس شركة إيني الإيطالية: لن ندفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

قال إن العقود تنص على أن مدفوعات الوقود يجب أن تتم باليورو ويجب تعديلها لتغيير الشروط

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، اليوم الاثنين إن الشركة لن تمتثل لمطالب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.

وأكد ديسكالزي، خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي في الإمارات، أن "إيني لن تدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل"، مضيفا: "إيني ليس لديها روبل"، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأشار ديسكالزي إلى أن "العقود تنص على أن مدفوعات الوقود يجب أن تتم باليورو ويجب تعديل العقود لتغيير الشروط".

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