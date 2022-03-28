تحديث واتساب سيدعم ميزات نظام التشغيل الجديد iOS 15

أكد تقرير لموقع "WABetainfo"، على أن التحديث القادم لتطبيق WhatsApp يأتي بدعم أكبر لعدد من مميزات نظام تشغيل أبل iOS 15.

قدمت أبل التحديث الجديد من نظام التشغيل iOS 15 بواجهة Contact جديدة، إلا أن تطبيق WhatsApp لم يقدم تحديثا لمستخدمي هواتف الآيفون يتوافق مع تحديث نظام التشغيل.

مادة اعلانية

كما أن الإصدار رقم 22.7.0.76 من تطبيق الواتساب يجلب دعما رسميا للإصدار الجديد من نظام تشغيل أبل لهواتف الآيفون، والذي يتضمن بعض التغييرات في الواجهة، ودعم لمميزات تحديث iOS 15.

ومن المقرر أن يدعم تحديث WhatsApp نظام الإشعارات الجديد الخاص بهواتف الآيفون في iOS 15، حيث يعمل نظام الإشعارات على عرض صورة الملف الشخصي بجهة الإرسال في نافذة الإشعارات المنبثقة، مع اسم المرسل من بين تفاصيل أخرى.

كما يحدد نظام الإشعارات الجديد ما إذا كانت الرسائل المستلمة تأتي كرد لمحادثات سابقة، مما يقدم الدعم بشكل أفضل للمستخدم في المحادثات الجماعية.

ويجلب تحديث الواتساب لمستخدمي هواتف iOS 15 ميزة شريط البحث، والذي يظهر بشكل مظلم في حالة عدم وجود عناصر قريبة لشريط البحث.

كما يدعم التحديث نمط "Focus" الجديد في نظام التشغيل، ومن المقرر أن يتم دعم مزيد من المميزات في تحديثات قادمة للتطبيق.