برامج تمويلية بملياري ريال من "الراجحي" بالتعاون مع "منشآت" السعودية

وقع مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع "منشآت" السعودية لإطلاق برامج تمويلية بقيمة تصل إلى ملياري ريال.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي انطلقت فعالياته أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

مادة اعلانية

وشهد ختام اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

وتأتي الاتفاقيات بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.