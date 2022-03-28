"المشرق" الإماراتي يفصل وحدته للمدفوعات تحت اسم NEOPAY

ذكر بنك المشرق، أنه استكمل عملية تحويل وحدة المدفوعات الحالية لخدمات الدفع، إلى شركة فرعية جديدة مدارة ومملوكة بالكامل تحت اسم "NEOPAY".

يأتي ذلك في وقت سجلت أحجام المدفوعات عبر المشرق ارتفاعاً بنسبة تزيد على 50% العام الماضي مقارنة مع العام 2020، حيث تجاوز حجم المدفوعات 22 مليار دولار.

مادة اعلانية

يذكر أن بنك أبوظبي الأول قام بفصل وحدته للمدفوعات أواخر العام الماضي وبيع حصة 60% منها لشركة "Brookfield Business Partners".