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"المشرق" الإماراتي يفصل وحدته للمدفوعات تحت اسم NEOPAY

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بنوك الإمارات

"المشرق" الإماراتي يفصل وحدته للمدفوعات تحت اسم NEOPAY

مع تسجيل أحجام المدفوعات عبر "البنك" ارتفاعاً بنسبة تزيد على 50%

دبي - العربية.نت

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ذكر بنك المشرق، أنه استكمل عملية تحويل وحدة المدفوعات الحالية لخدمات الدفع، إلى شركة فرعية جديدة مدارة ومملوكة بالكامل تحت اسم "NEOPAY".

يأتي ذلك في وقت سجلت أحجام المدفوعات عبر المشرق ارتفاعاً بنسبة تزيد على 50% العام الماضي مقارنة مع العام 2020، حيث تجاوز حجم المدفوعات 22 مليار دولار.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول قام بفصل وحدته للمدفوعات أواخر العام الماضي وبيع حصة 60% منها لشركة "Brookfield Business Partners".

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