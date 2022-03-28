"تسلا" تغلق مصنعاً عملاقاً ينتج نصف سياراتها الكهربائية.. لهذا السبب

تخطط شركة تسلا لتعليق الإنتاج في مصنعها في شنغهاي ليوم واحد على الأقل، حيث تكثف الحكومة المحلية قيود كوفيد بعد زيادة الحالات في المدينة، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال المصادر إن الإنتاج سيتوقف اليوم الاثنين، فيما لم تبلغ "تسلا" الموظفين بعد ما إذا كانت ستمدد التعليق إلى ما بعد اليوم.

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وستغلق شنغهاي نصف المدينة بالتناوب لإجراء اختبار شامل لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، الذي حولها إلى أكبر نقطة ساخنة للفيروسات في الصين.

كما سيتم إغلاق المناطق الواقعة في شرق نهر هوانغبو، حيث يقع مصنع "تسلا"، لمدة أربعة أيام.

وأنتج أول مصنع عملاق خارج موطن "تسلا" نصف سيارات شركة صناعة السيارات الكهربائية العام الماضي، واضطر إلى تعليق الإنتاج لمدة يومين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الشركة في ذلك الوقت، إنها تبذل "قصارى جهدها" لضمان استمرار الإنتاج في المصنع، بينما "تتعاون بنشاط مع طلب الحكومة لاختبارات كوفيد وإجراءات الوقاية من الوباء ذات الصلة".

ويعتبر مصنع شنغهاي حاسماً لشركة تسلا، مع الأخذ في الاعتبار أن الصين هي ثاني أكبر سوق للشركة وأن المصنع يصنع سيارات للتصدير إلى أوروبا وأماكن أخرى في آسيا.

وذكرت جمعية سيارات الركاب الصينية في وقت سابق من هذا الشهر أن "تسلا" سلمت 56515 سيارة من المصنع في فبراير وحده، منها 23200 للسوق المحلي و33315 للتصدير.