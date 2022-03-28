اقتصاد البحرين
GFH تدرج أول صكوك خضراء بـ900 مليون دولار في لندن
تهدف إلى تسريع نمو عملياتها في البنية التحتية بأسواق تواجدها
أصدرت شركة "Infracorp" في البحرين، ذراع البنية التحتية والاستدامة في مجموعة GFH أول صكوك خضراء بقيمة 900 مليون دولار، وتم إدراجها في بورصة لندن.
وتهدف الشركة إلى استخدام التمويل من صفقة الصكوك لتسريع نمو عملياتها في البنية التحتية في أسواق تواجدها.
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يشار إلى أن Infracorp تدير أصولاً قيمتها ثلاثة مليارات دولار في البنية التحتية.
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