.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "البابطين" تتراجع 36% إلى 51.2 مليون ريال في 2021

  • الخط
شركة البابطين
شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين"
سوق السعودية

أرباح "البابطين" تتراجع 36% إلى 51.2 مليون ريال في 2021

انخفضت 73% في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 36.24% في العام 2021، إلى 51.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 80.3 مليون ريال في 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الأرباح السنوية جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام الذي أدى إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح "البابطين" نحو 7.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 28.2 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020، بتراجع 73.4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جولة للعربية داخل خيمة الفارين من القصف الروسي في إربين إلى كييف جولة للعربية داخل خيمة الفارين من القصف الروسي في إربين إلى كييف
اكتشف المزيد