سوق السعودية
أرباح "البابطين" تتراجع 36% إلى 51.2 مليون ريال في 2021
انخفضت 73% في الربع الرابع
تراجع صافي أرباح شركة البابطين للطاقة والاتصالات "البابطين" بنسبة 36.24% في العام 2021، إلى 51.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 80.3 مليون ريال في 2020.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الأرباح السنوية جاء نتيجة لارتفاع أسعار المواد الخام الذي أدى إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية.
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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح "البابطين" نحو 7.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل 28.2 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020، بتراجع 73.4%.
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