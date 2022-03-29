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أرباح "دار الأركان" تقفز 605.2% إلى 132.5 مليون ريال في 2021 

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شركة دار الأركان جديد
شعار شركة دار الأركان
سوق السعودية

أرباح "دار الأركان" تقفز 605.2% إلى 132.5 مليون ريال في 2021

أرجعتها إلى زيادة مبيعات العقارات

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 605.2% ليصل إلى 132.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها نحو 18.8 مليون ريال سجلتها الشركة في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاع يعود بصفة رئيسية إلى زيادة مبيعات العقارات.

وبينت أن الانخفاض في إيرادات التأجير وارتفاع تكاليف التشغيل بجانب الارتفاع في أعباء التمويل مع انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، تم تعويضه بارتفاع الأرباح المحققة من الاستثمار في الشركات الأخرى، مما كان له الأثر على صافي الربح.

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