أرباح "دار الأركان" تقفز 605.2% إلى 132.5 مليون ريال في 2021 

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 605.2% ليصل إلى 132.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قدرها نحو 18.8 مليون ريال سجلتها الشركة في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء، أن سبب الارتفاع يعود بصفة رئيسية إلى زيادة مبيعات العقارات.

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وبينت أن الانخفاض في إيرادات التأجير وارتفاع تكاليف التشغيل بجانب الارتفاع في أعباء التمويل مع انخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية، تم تعويضه بارتفاع الأرباح المحققة من الاستثمار في الشركات الأخرى، مما كان له الأثر على صافي الربح.