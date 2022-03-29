انخفاض خسائر البحر الأحمر العالمية لـ130 مليون ريال في 2021

تكبدت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية خسائر سنوية بلغت قيمتها 130 مليون ريال، في 2021، مقابل خسائر 158.3 مليون ريال، في 2020، بانخفاض في قيمة الخسائر بنسبة 17.6%.

كما تكبدت الشركة خسائر تشغيلية في 2021، بلغت قيمتها 109.4 مليون ريال، مقابل 138.5 مليون ريال، في 2020، بانخفاض في قيمة الخسائر التشغيلية بنسبة 21%.

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وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الخسارة العائدة على مساهمي الشركة بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالعام السابق إضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل.

كما أنه يوجد تقليص في انخفاض قيمة الأصول مقارنة بالعام السابق.

وبلغت إيرادات 2021، نحو 468.2 مليون ريال مقابل 533.5 مليون ريال خلال العام الماضي، وذلك بانخفاض قدره 12.2%، فيما بلغت الخسارة الشاملة العائدة على مساهمي الشركة للعام الحالي 132.3 مليون ريال مقابل خسارة شاملة بلغت 161.6 مليون ريال خلال العام الماضي، مما يمثل انخفاضاً في الخسارة بنسبة 18.1%

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 309.4 مليون ريال مقابل 441.7 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2020، بانخفاضٍ قدره 31.9%.

وذكرت الشركة أن الخسائر المتراكمة البالغة 48.5% من رأس المال جاءت نتيجة لتمديد فترة تنفيذ المشاريع بسبب جائحة كورونا حيث لم تتمكن الشركة من تخفيض عدد القوى العاملة في المشاريع وما يترتب عليها من تكاليف لتتماشى مع التأخير في تنفيذ المشاريع. كما أن الشركة لم تتمكن من تعويض الارتفاع في التكاليف الإضافية. إضافة إلى أن المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، قد تم تسعيرها بدون أخذ أي احتياطي للزيادة في أسعار المواد والقوى العاملة.

وقالت إنه في إطار الحرص على تقليص التكاليف وزيادة معدل الربحية، فقد طورت أنظمة وإجراءات مختلفة لتسعير المشاريع وتطوير نظام تخطيط موارد الشركة (ERP) لمراقبة وضبط التكاليف المتعلقة بتسعير المشاريع والتحوط لأي زيادة محتملة في أسعار المواد والقوى العاملة.

وسيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها 35% وأكثر.