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"إتش بي" تعتزم الاستحواذ على "بولي" مقابل 3.3 مليار دولار

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إتش بي
شركة إتش بي
استحواذ

"إتش بي" تعتزم الاستحواذ على "بولي" مقابل 3.3 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية 2022

دبي - العربية.نت

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تعتزم شركة "إتش بي" شراء شركة "بولي" لأجهزة الصوت والفيديو مقابل 3.3 مليار دولار، حيث تشكل قيمة الصفقة ديون الشركة.

وعرضت "إتش بي" 40 دولارا للسهم، وهو سعر يمثل علاوة بنسبة ؜53% على سعر إغلاق "بولي" المعروفة سابقا باسم "Plantronics" يوم الجمعة.

وتصنع "بولي" نوعا من الأجهزة القابلة للارتداء، لكنها أيضا أشياء تساعد في الاتصال بمكان العمل.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية العام الجاري، إذ أوضحت "بولي" أنها ستكون مطالبة بدفع رسوم قدرها 66 مليون دولار حال إتمام الصفقة.

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