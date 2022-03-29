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"المتقدمة" تعتزم توزيع 5.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2022

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المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
شعار المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" تعتزم توزيع 5.5% أرباحاً نقدية عن الربع الأول من 2022

بواقع 55 هللة للسهم

دبي - العربية.نت

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قالت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، إن مجلس إداراتها راجع الأداء المالي والتشغيلي للشركة وإصدار قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2022، بإجمالي 143 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 260 مليون سهم.

وأضافت "المتقدمة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.55 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم 12 مايو 2022 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أرباح "دار الأركان" تقفز 605.2% إلى 132.5 مليون ريال في 2021  شركات سوق السعودية أرباح "دار الأركان" تقفز 605.2% إلى 132.5 مليون ريال في 2021 

وسيكون تاريخ التوزيع في يوم 22 مايو 2022.

وكان مساهمو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" قد وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة 20.11% عن طريق منح سهم مجاني لكل 5 أسهم مملوكة.

ويبلغ إجمالي مبلغ الزيادة 435.266 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 2.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.16 مليار ريال قبل الزيادة.

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