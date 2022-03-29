بنوك
بلومبرغ: مستثمرون كبار يعرضون حصة ضخمة في "باركليز" للبيع
هيئة قطر للاستثمار و"فانغارد" و"بلاك روك" عرضوا بيع 575 مليون سهم في البنك البريطاني
ذكرت وكالة بلومبرغ، أن ثلاثة مستثمرين كبار في بنك "باركليز"، ينوون بيع حصة في البنك تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وأضافت الوكالة أن هيئة قطر للاستثمار، بالإضافة إلى "فانغارد" VANGUARD و"بلاك روك" BLACKROCK، عرضوا بيع 575 مليون سهم في "باركليز"، بخصم يصل إلى 8% مقارنة بسعر إغلاق أمس.
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وأشارت الوكالة إلى أنه تم تعيين مجموعة "غولدمان ساكس" لترتيب بناء الأوامر.
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