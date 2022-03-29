بلومبرغ: مستثمرون كبار يعرضون حصة ضخمة في "باركليز" للبيع

ذكرت وكالة بلومبرغ، أن ثلاثة مستثمرين كبار في بنك "باركليز"، ينوون بيع حصة في البنك تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن هيئة قطر للاستثمار، بالإضافة إلى "فانغارد" VANGUARD و"بلاك روك" BLACKROCK، عرضوا بيع 575 مليون سهم في "باركليز"، بخصم يصل إلى 8% مقارنة بسعر إغلاق أمس.

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وأشارت الوكالة إلى أنه تم تعيين مجموعة "غولدمان ساكس" لترتيب بناء الأوامر.