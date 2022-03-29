"ماجد الفطيم" للعربية: تأثير التضخم سيزداد في الفترة المقبلة

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، ألان بجاني، أن يزداد تأثير التضخم على أسعار السلع كافة في الفترة المقبلة، بسبب تأثير مشكلة سلاسل الإمداد، إضافة إلى مشاكل النقل العالمية المرتبطة بالجائحة.

وقال بجاني في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة الحكومات المنعقدة في دبي، إن تأثير التضخم بدأ يظهر عبر مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع التجزئة.

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وأضاف أن التأثير الفعلي لارتفاع الأسعار لم يظهر بعد، لكنه سيظهر خلال العام الجاري بشكل كبير، لافتا إلى أن تكلفة الشحن زادت بشكل كبير منذ بداية العام 2022.

وأفاد بجاني، بأن شركة ماجد الفطيم تتعاون مع شركائها في ما يتعلق بالتوريد للتخفيف من تكلفة الشحن