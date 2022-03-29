"مبادلة" و"بلاك روك" تجريان محادثات للاستثمار في كيان جديد لـ"تاتا" الهندية
تبلغ قيمته 5 مليارات دولار
قالت مصادر لوكالة بلومبرغ، إن شركة مبادلة للاستثمار وشركة "بلاك روك"، تجريان محادثات للاستثمار في كيان جديد للطاقة المتجددة تطرحه شركة "تاتا باور" الهندية.
وتعتزم مبادلة ضخ 200 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار كاستثمار من شركة "بلاك روك".
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ومن المقدر أن تبلغ قيمة الكيان الجديد 5 مليارات دولار، على أن يضم جميع أصول الطاقة المتجددة لشركة "تاتا باور"، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى أعمال النقل والتوزيع، مع استثناء مشاريع الطاقة التي تعمل بالفحم.
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