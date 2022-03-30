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أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 118.6% إلى 537 مليون ريال في 2021

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المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
سوق السعودية

أرباح "الأبحاث والإعلام" ترتفع 118.6% إلى 537 مليون ريال في 2021

نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 34.8%

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام" بنسبة 118.65% في 2021 إلى 537 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 245.6 مليون ريال في العام 2020.

وقالت "الأبحاث والإعلام" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 34.8%.

بلغت إيرادات المجموعة 3.05 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 2.26 مليار ريال إيراداتها في 2020.

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وذكرت الشركة أن التكاليف المباشرة للعام 2021، ارتفعت مقارنة بالعام 2020 بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع تماشياً مع الاستراتيجية المعلنة.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح "الأبحاث والإعلام" بنسبة 264.3% في الربع الرابع من 2021، إلى 106 ملايين ريال، مقارنة بنحو 29.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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