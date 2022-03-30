أرباح "الكيميائية الأساسية" ترتفع 12.7% إلى 57.7 مليون ريال في 2021

ارتفع صافي أرباح شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بنسبة 12.75% في العام 2021 إلى نحو 57.72 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 51.19 مليون ريال أرباحها في 2020.

وأرجعت "بي سي آي"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات.

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بلغت مبيعات الشركة نحو 513.38 مليون ريال في 2021، مقارنة بنحو 500.24 مليون ريال مبيعاتها في 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح "بي سي آي"، بنسبة 207% في الربع الرابع من 2021 إلى نحو 18.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 6.05 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.