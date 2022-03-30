ارتفاع أرباح "أماك" السنوية لـ197.3 مليون ريال بنهاية عام 2021

تضاعف الأرباح الصافية لشركة المصانع الكبرى للتعدين – أماك، بنهاية عام 2021، إذ سجلت 197 مليون ريال مقابل 89 مليون ريال تقريباً في العام السابق له، بزيادة 122% تقريباً.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق تداول السعودي: "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق إلى تشغيل منجم ذهب قيان الجديد وبدء الإنتاج التجاري خلال عام 2021".

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وأضافت الشركة أن المنجم ساهم في زيادة كمية مبيعات الذهب بمقدار 176% بالإضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة منتجات الشركة خلال العام.

ونمت أرباح الشركة على الرغم من ارتفاع التكاليف والمصروفات والتي تشمل (تكلفة الإيرادات، ومصاريف البيع والتسويق، وتكاليف التمويل) بسبب البدء بالإنتاج التجاري من منجم ذهب قيان بالإضافة الى ارتفاع مصروف الزكاة.

وتفاعلت أسهم الشركة إيجابياً مع كشف نتائج أعمال العام الماضي، إذ ارتفع السهم بنحو 2.8% ليغلق عند 84.2 ريال.

وارتفع متوسط ربحية السهم إلى 3.6 ريال، مقابل 1.62 ريال عن عام 2020، فيما حققت الشركة نموا كبيرا في الإيرادات والتي سجلت 587 مليون ريال، مقابل 375 مليون ريال في فترة المقارنة بزيادة 56%.