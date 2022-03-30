إعادة التأمين الكويتية تسعى لزيادة أقساطها المكتتبة إلى 330 مليون دولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين الكويتية داود سليمان الدويسان، إن الشركة تسعى لزيادة حجم أقساطها المكتتبة إلى نحو 330 مليون دولار، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، من 220 مليون دولار حاليا.

وأضاف الدويسان لرويترز: ‏"استراتيجيتنا ستكون مبنية على الخطط التي وضعناها منذ ثلاث سنوات‏، أن نوسع محفظة أعمالنا بطريقة متحفظة ‏في المناطق التي نعمل فيها ونوسع طبيعة أعمالنا من ناحية نوع التغطيات التي نوفرها".

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وتقوم شركة إعادة التأمين الكويتية التي أتمت خمسين عاما في فبراير/شباط الماضي بأنشطة إعادة التأمين لشركات التأمين بالإضافة للأنشطة الاستثمارية الأخرى.

ويبلغ رأسمال الشركة 22 مليون دينار كويتي (72.5 مليون دولار) وهي مملوكة بنسبة 91.7% لشركة الأهلية للتأمين الكويتية.

وحققت إعادة التأمين الكويتية زيادة بنحو 21% في ربحها الصافي في سنة 2021 لتبلغ 6.3 مليون دينار وهي أعلى أرباح تحققها في تاريخها.

وقال الدويسان إن الشركة تعمل حاليا في أفريقيا وشرق آسيا والخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا وهي تسعى للتوسع بالأعمال سواء من خلال فتح فروع جديدة خارج الكويت أو تقوية فريق العمل في الأماكن القائمة حاليا.

وذكر أن تأثير جائحة كورونا كان "محدودا جدا" وبحدود مليونين أو ثلاثة ملايين دولار كخسائر لأن الشركة لا تقوم بالتأمين على الأخطار المتعلقة بالأوبئة والجوائح.

وقال إن الحرب الروسية على أوكرانيا من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض في أقساط الشركة التي تعمل "بشكل نشط في روسيا" كما أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة الحرب سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المطالبات على الشركة.

ووصف الوضع المالي للشركة بأنه "ممتاز"، حيث لا يوجد ديون عليها كما أن حقوق المساهمين تساوي نحو 70 مليون دينار، مشيرا إلى أنه ليس في نية الشركة الحصول على قروض أو تمويل حاليا.