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حصيلة شهادات 18% تتجاوز 303 مليارات جنيه في بنكي "مصر" و"الأهلي"

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بنوك مصر

حصيلة شهادات 18% تتجاوز 303 مليارات جنيه في بنكي "مصر" و"الأهلي"

المركزي المصري أشار إلى أن هدف إصدار هذه الشهادات هو جذب السيولة من السوق للسيطرة على التضخم

القاهرة - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت حصيلة بيع شهادة الادخار الجديدة ذات العائد السنوي 18% في بنكي "مصر" و"الأهلي" إلى 303 مليارات جنيه.

وعلى خلفية القرار المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%.

وأشار المركزي المصري إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق، ضمن خطة السيطرة على التضخم.

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ووفق بيان، قال نائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 72 مليار جنيه، خلال 3 أيام من بداية طرحها.

وأوضح أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمى "الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري" والبالغ 18% سنوياً بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

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