بنوك مصر
حصيلة شهادات 18% تتجاوز 303 مليارات جنيه في بنكي "مصر" و"الأهلي"
المركزي المصري أشار إلى أن هدف إصدار هذه الشهادات هو جذب السيولة من السوق للسيطرة على التضخم
ارتفعت حصيلة بيع شهادة الادخار الجديدة ذات العائد السنوي 18% في بنكي "مصر" و"الأهلي" إلى 303 مليارات جنيه.
وعلى خلفية القرار المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، قرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%.
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وأشار المركزي المصري إلى أن هدف إصدار شهادات بفائدة 18% هو جذب السيولة من السوق، ضمن خطة السيطرة على التضخم.
ووفق بيان، قال نائب رئيس البنك الأهلي، يحيى أبو الفتوح، إن حصيلة مصرفه من بيع شهادات ذات عائد 18% بلغت 72 مليار جنيه، خلال 3 أيام من بداية طرحها.
وأوضح أن البنك قام بطرح شهادة تحت مسمى "الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري" والبالغ 18% سنوياً بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
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