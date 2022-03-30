.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خسائر "إعمار" تتراجع 34% إلى 827 مليون ريال في 2021

  • الخط
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. اقتصاد وترفيه وسياحة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تديرها "إعمار"
سوق السعودية

خسائر "إعمار" تتراجع 34% إلى 827 مليون ريال في 2021

خسائرها المتراكمة بلغت 3.466 مليار ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 33.73% في 2021 إلى 827 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.25 مليون ريال في 2020.

وقالت "إعمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الخسائر يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها انخفاض الخسارة الإجمالية بنسبة 65% إلى 110 ملايين ريال، بسبب انخفاض الخسائر الإجمالية للمشاريع بمقدار 48.6 مليون ريال.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 3.466 مليار ريال بنهاية العام 2021، بما يعادل 30.6% من رأسمال الشركة والبالغ 11.3 مليار ريال.

وستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأسمالها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"سي إن إن": القوات الأميركية في بولندا تعمل على مقربة من القوات الأوكرانية "سي إن إن": القوات الأميركية في بولندا تعمل على مقربة من القوات الأوكرانية
اكتشف المزيد