خسائر "إعمار" تتراجع 34% إلى 827 مليون ريال في 2021

تراجعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 33.73% في 2021 إلى 827 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 1.25 مليون ريال في 2020.

وقالت "إعمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الخسائر يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها انخفاض الخسارة الإجمالية بنسبة 65% إلى 110 ملايين ريال، بسبب انخفاض الخسائر الإجمالية للمشاريع بمقدار 48.6 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 3.466 مليار ريال بنهاية العام 2021، بما يعادل 30.6% من رأسمال الشركة والبالغ 11.3 مليار ريال.

وستقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 20% من رأسمالها.