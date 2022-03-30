موانئ أبوظبي توقع اتفاقيات لتطوير وتشغيل موانئ ومرافق في مصر

ذكرت مجموعة موانئ أبوظبي، في بيان اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية، وهيئة النقل النهري، لتطوير وإدارة وتشغيل موانئ ومرافق في مصر والتعاون لتعزيز القطاع البحري في البلاد.

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، للإشراف على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته وبحث سبل التعاون المشترك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في مصر.

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كما وقعت "موانئ أبوظبي" أيضا اتفاقية مبدئية مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، بغرض التعاون في مجموعة من المشاريع بما في ذلك إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.