"أجيليتي" تستحوذ على "جون مينزيس" البريطانية مقابل 749 مليون دولار

قالت شركة جون مينزيس البريطانية اليوم الأربعاء، إن وحدة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية لخدمات الطيران، ستستحوذ عليها مقابل 571 مليون جنيه استرليني (749 مليون دولار).

وأشارت المجموعة البريطانية لخدمات المطارات، إلى أن المساهمين سيحصلون على 608 بنسات نقدا عن كل سهم من أسهم جون مينزيس، بزيادة بنحو 81% عن سعر إقفال السهم يوم 8 فبراير، وهو اليوم السابق على تلقي الشركة عرض الاستحواذ من أجيليتي، وفق ما نقلته "رويترز".

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وستدمج مينزيس مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) التابعة لـ"أجيليتي"، وتملك الأخيرة بالفعل حصة 19% في مينزيس.

من المتوقع أن تصبح المجموعة المدمجة أكبر شركة لخدمات المطارات في العالم من حيث عدد الدول التي تخدمها، والثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة عروض سابقة من الشركة الكويتية رفضتها مينزيس.



وكانت "أجيليتي" أعلنت في فبراير الماضي، أن شركة "أجيليتي ستراتيجيز هولدينغ ليمتد" التابعة لها، رفعت حصتها في شركة "جون مينزيس" المتخصصة بخدمات المطارات والمدرجة في بورصة لندن، إلى 19%، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأفادت "أجيليتي" وقتها في إفصاح لبورصة الكويت، بأن "إجيليتي ستراتيجيز هولدينغ ليمتد"، استحوذت على ما يمثل 5.8% من إجمالي الأسهم المصدرة بقيمة 13 مليون دينار (نحو 41.6 مليون دولار).