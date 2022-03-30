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"الدواء" تربح 239 مليون ريال في 2021 بتراجع 3%

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الدواء للخدمات الطبية
شعار شركة الدواء للخدمات الطبية
سوق السعودية

"الدواء" تربح 239 مليون ريال في 2021 بتراجع 3%

حققت زيادة في الايرادات قدرها 72.3 مليون ريال

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تراجع صافي أرباح شركة الدواء للخدمات الطبية "الدواء" بنسبة 2.96% في 2021، إلى 239.15 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 246.44 مليون ريال في 2020.

وقالت شركة "الدواء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي تغيير جوهري في صافي الربح حيث يوجد تقارب في صافي الربح للعامين 2021، و2020.

وأضافت "الدواء"، أنها حققت زيادة في الايرادات لعام 2021 قدرها 72.3 مليون ريال بزيادة 1.5% عن عام 2020، وبذلك حافظت الشركة على زيادة إيراداتها عن العام 2020 الذي كان متميزا بزيادة إيراداته بسبب الجائحة، حيث بلغ النمو في مبيعات برنامج "وصفتي" مع وزارة الصحة نسبة 68%، والنمو في مبيعات شركات التأمين بنسبة 11.4% عن عام 2020.

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وتراجع الربح التشغيلي بنسبة 32.2% إلى 266.25 مليون ريال في 2021، مقابل 392.9 مليون ريال في 2020.

وأرجعت "الدواء" انخفاض الأرباح التشغيلية إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح عدد 90 فرعاً جديداً معظمها تم افتتاحه في الربع الرابع من عام 2021، والذي سينعكس أثره المالي في العام التالي 2022.

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