"بت أواسيس" للأصول الافتراضية تحصل على موافقة الجهة التنظيمية في دبي

حصلت شركة "بت أواسيس"، وهي منصة لتداول الأصول المشفرة تركز على منطقة الشرق الأوسط ومقرها الإمارات، على موافقة مبدئية من الجهة التنظيمية للأصول الافتراضية في وقت تسعى الإمارات لأن تصبح مركزا للقطاع.

سنت دبي هذا الشهر أول قانون منظم للأصول المشفرة، وأسست هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لمراقبة القطاع.

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ومنحت دبي هذا الشهر شركة باينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، ترخيصا لإدارة الأصول الافتراضية. ومنحت ترخيصا كذلك لبورصة إف.تي.إكس الأوروبية التي ستفتتح مركزا إقليميا في المدينة.

وقالت بورصتا بايبيت وكريبتو دوت كوم هذا الأسبوع، إنهما ستبدآن كذلك العمل في دبي.

ذكرت بت أواسيس، التي تأسست في دبي في 2015 وتخدم العملاء المتحدثين بالعربية والإنجليزية في الخليج والشرق الأوسط، أنها ستواصل العمل في دبي وستقدم طلبا للجهة الرقابية للحصول على ترخيص شامل.