"دريك آند سكل" توضح إجراءاتها لمعالجة خسائر متراكمة بـ4.87 مليار درهم
الإجراءات تشمل شطب غالبية الديون وزيادة رأس المال للفوز بمشاريع جديدة
أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" المدرجة في سوق دبي المالي، أن خسائرها المتراكمة بلغت 4.874 مليار درهم، تشكل 455% من رأسمالها البالغ 1.071 مليار درهم.
وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة تتضمن المخصصات على المشاريع قيد التنفيذ.
وأفادت الشركة: "تسببت في الخسائر أيضا العقود المدينة في المشاريع القديمة في عمان والهند والإمارات والتي تم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية على الرغم من تحفظات المدقق الخارجي منذ عام 2016 بشأن إمكانية استردادها، كما تم شطب كامل قيمة الشهرة والاسم التجاري في 31 ديسمبر 2018".
وأضافت أن تكاليف تسليم المشاريع تجاوزت الميزانيات بكثير، نتيجة لضعف الأداء في المشاريع القديمة، بحيث تم تسييل العديد من الضمانات مما زاد من الخسائر المتراكمة.
وأشارت الشركة إلى أن تكاليف العمالة غير المستغلة بسبب عدم الفوز بمشاريع جديدة نتجت عن الحظر المصرفي والأوامر القضائية.
وكشفت "دريك آند سكل" عن إجراءاتها لمعالجة الخسائر المتراكمة والتي تشمل إكمال عملية إعادة الهيكلة وخطة العمل التي تتضمن التركيز على شطب غالبية الديون وزيادة رأس المال للفوز بمشاريع جديدة.
وتتضمن الإجراءات أيضا، استكمال المفاوضات مع البنوك والدائنين التجاريين بهدف الوصول إلى تسوية شاملة، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ومتابعة القضايا القانونية وتحصيل مستحقات الشركة.
وبينت الشركة أن الإجراءات تشمل تقليل النفقات التشغيلية للشركة لتتلاءم مع موارد الشركة المتاحة، وشطب جميع المطلوبات المتبقية المتعلقة بالمشاريع المكتملة التي لم تعد موجودة.
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