"مشاريع الكويت" تحقق صافي أرباح بـ7.2 ملايين دينار في 2021 

سجلت شركة مشاريع الكويت، صافي أرباح بلغت 7.2 ملايين دينار بنهاية العام الماضي، مقابل 1.14 مليون دينار خلال العام 2020.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلى 711.1 مليون دينار، وارتفع الربح من التشغيل بنسبة 7.7% على أساس سنوي 123.9 مليون دينار.

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ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة، الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح قولها: "تمكنت شركات المجموعة الرئيسية من تجاوز الظروف الصعبة التي عرفناها خلال العامين الماضيين ونجحت في تحقيق نمو جيد في عام 2021، اذ سجلت أنشطتنا في قطاع الخدمات المصرفية أداء إيجابيا في الوقت الذي حققت فيه إيرادات المجموعة من قطاع التأمين ارتفاعا بعد استكمال الاستحواذ على عمليات (أكسا) في منطقة الخليج".

وأضافت: "ننظر إلى عام 2022 باعتباره عام التحول وذلك بعد الإعلان عن نيتنا الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية".

وأشارت إلى أن هذا الاندماج سيؤدي إلى تشكيل شركة استثمارية قابضة أقوى تتمتع بالقدرة على دعم عملياتها الحالية والاستثمار في قطاعات جديدة وخلق قيمة أكبر لجميع المساهمين.

يذكر أن شركة مشاريع الكويت "كيبكو"، هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنشط في عدة قطاعات، إلا أن أنشطتها الرئيسة تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية والإعلام والعقارات والصناعة وللمجموعة حصص ملكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.