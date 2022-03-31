.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي يداهم مكاتب غازبروم الروسية في ألمانيا

  • الخط
غازبروم مناسبة
غازبروم
روسيا و أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يداهم مكاتب غازبروم الروسية في ألمانيا

بشأن مكافحة الاحتكار إثر ارتفاع الأسعار

بروكسل - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

داهم محققون من الاتحاد الأوروبي متخصصون في مكافحة الاحتكار مكاتب "غازبروم" في ألمانيا، وفق ما أعلنت مصادر الخميس، للاشتباه بأن مجموعة الطاقة الروسية العملاقة عملت على رفع الأسعار في أوروبا بشكل غير قانوني.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن فرقها نفّذت الثلاثاء عمليات تفتيش لم تكن معلنة مسبقا "في مقار عدة شركات في ألمانيا تنشط في الإمداد والنقل والتخزين للغاز الطبيعي".

وذكر مصدران مطلعان على القضية أن الهدف الرئيسي للعملية كان "غازبروم"، شركة الغاز الحكومية العملاقة المتهمة بالتسبب بأزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي.

أثرياء العالم في زمن الحرب.. 101 مليار دولار مكاسب في شهر قصص اقتصادية ثروات أثرياء العالم في زمن الحرب.. 101 مليار دولار مكاسب في شهر

وبناء على تقرير نشرته "بلومبرغ"، زار مسؤولون مكاتب شركات من بينها "غازبروم جرمانيا" Gazprom Germania GmbH و"وينغاز" Wingas GmbH، اللتان توفران حوالي 20% من الإمدادات في السوق الألماني.

وتنظر المفوضية حاليا في الاتهامات بأن غازبروم ضغطت على عملائها الأوروبيين عبر الحد من الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على "غازبروم" إذ توفر روسيا حوالي 40% من إمداداته من الغاز، خصوصا لألمانيا وإيطاليا وعدة دول في شرق أوروبا.

وتحوّلت مسألة تدفق الغاز إلى قضية خلافية في حرب أوكرانيا، إذ دعت كييف الأوروبيين للتخلي عن الإمدادات الروسية لمعاقبة الكرملين على الغزو.

لكن الاتحاد الأوروبي، وبقيادة ألمانيا، امتنع عن فرض حظر على استيراد الطاقة من روسيا خشية تداعيات ذلك على اقتصادات دوله، خصوصا أن المصانع قد تواجه خطر الإغلاق لمدة قصيرة إذا توقفت الإمدادات فجأة.

ورفعت ألمانيا والنمسا مستوى التأهب، الأربعاء، بموجب خططهما الطارئة للغاز خشية قطع روسيا الإمدادات.

ونظرا للتوترات، أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لخفض وارداته من الغاز الروسي بثلثين هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف عزز الناتو وجوده العسكري على حدود روسيا؟ كيف عزز الناتو وجوده العسكري على حدود روسيا؟
اكتشف المزيد