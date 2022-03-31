تطبيق "خزنة" يحصل على تمويل استثماري بقيمة 38 مليون دولار

أعلنت شركة خزنة، المتخصصة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية للمستهلكين والشركات الصغيرة من خلال تطبيقها، حصولها على تمويل قدره 38 مليون دولار في جولتها الاستثمارية (Series A)، وذلك بقيادة صندوق "كونا كابيتال"، أحد أكبر صناديق الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، بالشراكة مع ليندابل "Lendable".

وشارك في التمويل أيضاً كل من"Nclude"، وسبيد، الجيبرا فينشترز، وأكسيون فينتشر لاب، وديسرابتك، وخوارزمي فينتشرز، AB Accelerator من البنك العربي، وC فنتشرز وغيرها.

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تأتي هذه الجولة في الوقت الذي تُكثف فيه شركة "خزنة" جهودها لتوفير حلول للبدائل النقدية غير الرسمية في جميع المحافظات المصرية، وذلك بالجمع بين حلول رقمية متطورة ونموذج أعمال مبتكر. وقد بلغ إجمالي الاستثمارات في الشركة 47 مليون دولار منذ نشأتها في 2020.

يهدف تطبيق خزنة إلى تقديم الخدمات المالية لحوالي 50% من المصريين مستخدمي الهواتف الذكية ومحدودي التغطية المصرفية للخدمات البنكية.

كما يقدم التطبيق عدة خدمات على رأسها إمكانية صرف الجزء المستحق من المرتب، وخدمات الشراء من التجار، ودفع الفواتير، وذلك تماشياً مع رؤية شركة "خزنة" لنشر الثقافة المالية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية، تفعيلاً لاستراتيجية البنك المركزي المصري لتعزيز آليات الشمول المالي وتشجيع المعاملات غير النقدية.

تم إطلاق تطبيق خزنة عام 2020 كوسيلة لزيادة كفاءة الأجور والمدفوعات، والذي تطور فيما بعد ليصبح تطبيق متعدد الخدمات، كما يضم فريق الإدارة في شركة خزنة مديرين تنفيذيين من Worldremit, Valeo, IBM, Match Group, Jumia, Uber, CIB and Arqaam Capital.

قال عمر صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة: "يجمع تطبيق "خزنة" أحدث التقنيات لبناء أفضل تجربة لمستخدمينا، بالإضافة إلى إحداث تطور ملحوظ في السوق المصري، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي؛ بما يدعم تنمية قطاع التكنولوجيا المالية. وما زلنا نشهد نمواً هائلاً في شبكة عملاء خزنة التي تضم أكثر من 150 ألف مستخدم نشط، وشركاء النجاح فضلاً عن أكبر التجار في مصر".

كما تم تعيين البنك العربي ليكون وكيلاً ضامناً لأعمال خزنة لصندوق Lendable، حيث قال أحمد إسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع مصرفي البنك العربي - مصر: "دعمنا لشركة خزنة يعد خطوة طبيعية للبنك العربي كمستثمر استراتيجي لتسهيل نمو الشركة".