.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خسائر أسمنت الجوف ترتفع 53% إلى 151 مليون ريال في 2021

  • الخط
أسمنت الجوف موقع الشركة
أسمنت الجوف
سوق السعودية

خسائر أسمنت الجوف ترتفع 53% إلى 151 مليون ريال في 2021

بسبب تراجع المبيعات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت خسائر شركة أسمنت الجوف، بنسبة 53.2% في 2021 إلى نحو 150.98 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 98.54 مليون ريال في 2020.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر السنوية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة المبيعات، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع مبيعات التصدير وانخفاض المصاريف العمومية والتسويقية، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة للعام 2021.

تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 10.1% إلى نحو 226.5 مليون ريال في 2021، مقابل 252 مليون ريال في 2020.

إحالة اشتباه للنيابة بسبب الترويج وتقديم بيانات غير صحيحة عند إدراج شركة بـ"نمو" أسواق المال سوق السعودية إحالة اشتباه للنيابة بسبب الترويج وتقديم بيانات غير صحيحة عند إدراج شركة بـ"نمو"

وذكرت أسمنت الجوف أنها سجلت مخصصات نهاية عام 2021، بقيمة 142 مليون ريال، بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة والتي شملت دراسة الهبوط في قيمة الأصول والدراسة الائتمانية ودراسة قطع الغيار.

وبلغت الخسائر المتراكمة نسبة 23.9% من رأسمال أسمنت الجوف، وسوف تقوم باستكمال الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف عزز الناتو وجوده العسكري على حدود روسيا؟ كيف عزز الناتو وجوده العسكري على حدود روسيا؟
اكتشف المزيد