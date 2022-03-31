خسائر أسمنت الجوف ترتفع 53% إلى 151 مليون ريال في 2021

ارتفعت خسائر شركة أسمنت الجوف، بنسبة 53.2% في 2021 إلى نحو 150.98 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 98.54 مليون ريال في 2020.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر السنوية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة المبيعات، نتيجة انخفاض متوسط أسعار البيع على الرغم من ارتفاع مبيعات التصدير وانخفاض المصاريف العمومية والتسويقية، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة للعام 2021.

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تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 10.1% إلى نحو 226.5 مليون ريال في 2021، مقابل 252 مليون ريال في 2020.

وذكرت أسمنت الجوف أنها سجلت مخصصات نهاية عام 2021، بقيمة 142 مليون ريال، بناء على الدراسات التي قامت بها الشركة والتي شملت دراسة الهبوط في قيمة الأصول والدراسة الائتمانية ودراسة قطع الغيار.

وبلغت الخسائر المتراكمة نسبة 23.9% من رأسمال أسمنت الجوف، وسوف تقوم باستكمال الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الشأن.