مصر.. 331 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18% في 10 أيام

بلغت حصيلة بيع شهادة الـ18% ذات الفائدة المرتفعة في مصر رقما قياسيا لتقفز إلى 331 مليار جنيه، خلال 10 أيام من الإعلان عن طرحها.

ويوم الاثنين من الأسبوع الماضي، قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة 1% للمرة الأولى منذ خمس سنوات، كما أعلن عن خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

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ووفق بيان للبنك الأهلي، قال نائب رئيس البنك، يحيى أبوالفتوح، إن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد 18%، قفزت إلى 218 مليارا في أول 10 أيام من طرحها بنهاية تعاملات أمس.

من جهته، كشف رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، أن إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادة ذات العائد المرتفع قفز في نهاية تعاملات الأربعاء، إلى نحو 113 مليار جنيه خلال 10 أيام من الإعلان عن طرحها.

وفيما لم يتم الإعلان عن الموعد النهائي لطرح هذه الشهادة حتى الآن، تشهد فروع البنك الأهلي وبنك مصر، زحاماً شديداً مع استمرار العملاء في الإقبال على شراء هذه الشهادات.

وقالت مصادر مطلعة لـ"العربية.نت"، إن طرح هذه الشهادة تسبب في زيادة الإقبال على فروع البنوك بنسب لا تقل عن 50% من الإعلان عن طرحها وحتى أمس الأربعاء.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في اجتماع استثنائي يوم الأحد قبل الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل زيادة بنسبة 1%.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وسيعمل قرار تحريك أسعار الفائدة على امتصاص السيولة الضخمة الموجودة بالسوق المحلي والتي تعد أحد الأسباب المباشرة في الموجات المتسارعة لزيادات أسعار جميع أنواع السلع.

وبالتوازاي مع هذه القرارات، أعلنت البنوك المملوكة الدولة ممثلة في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عن طرح شهادة استثمار بعائد سنوي يبلغ 18%.

وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).