هيئة الاستثمار الكويتية تكشف عن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا
قالت إن 13% من أصولها على شكل أموال سائلة كما في نهاية 2021
قالت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في وثيقة حصلت عليها رويترز، إن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا "لا تكاد تذكر" ولا تتعدى 0.29% من إجمالي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره.
وقالت الهيئة في وثيقة بتاريخ 22 مارس/آذار والمُرسلة إلى وزير المالية للرد على سؤال من عضو البرلمان عبد العزيز الصقعبي إن الأصول الروسية في أوروبا وأميركا "غير جاذبة في الوقت الراهن" بسبب دخولها في تعقيدات تنظيمية وسياسية بين الملاك والدول المحتضنة لها.
وقالت الهيئة إنها احتفظت بنسبة 13%، من أصولها على شكل أموال سائلة كما في نهاية 2021، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي لمديري الأصول.
وأضافت أنه من المؤكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا، شأنها شأن كل الأزمات، ستخلق فرصا استثمارية في الأصول الروسية المتاحة للبيع في أوروبا والولايات المتحدة.
-
السعودية تعلن توطين قطاعات جديدة.. تعرف عليهاتتضمن توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي اقتصاد
-
السعودية.. توطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسميةأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الخميس، قراراً بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها ... السعودية
-
كيف يؤثر سحب 180 مليون برميل من احتياطي أميركا على أسعار النفط؟قال الخبير في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إن السحب التاريخي من المخزونات الأميركية بواقع مليون برميل يومياً على مدار 180 يوماً، سيشكل تأثيرا على ... جرس الإغلاق