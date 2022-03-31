هيئة الاستثمار الكويتية تكشف عن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا

قالت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في وثيقة حصلت عليها رويترز، إن أموالها المستثمرة في روسيا وأوكرانيا "لا تكاد تذكر" ولا تتعدى 0.29% من إجمالي استثمارات صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره.

وقالت الهيئة في وثيقة بتاريخ 22 مارس/آذار والمُرسلة إلى وزير المالية للرد على سؤال من عضو البرلمان عبد العزيز الصقعبي إن الأصول الروسية في أوروبا وأميركا "غير جاذبة في الوقت الراهن" بسبب دخولها في تعقيدات تنظيمية وسياسية بين الملاك والدول المحتضنة لها.

مادة اعلانية

وقالت الهيئة إنها احتفظت بنسبة 13%، من أصولها على شكل أموال سائلة كما في نهاية 2021، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي لمديري الأصول.

وأضافت أنه من المؤكد أن الحرب الروسية على أوكرانيا، شأنها شأن كل الأزمات، ستخلق فرصا استثمارية في الأصول الروسية المتاحة للبيع في أوروبا والولايات المتحدة.