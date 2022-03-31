"إس تي سي" توقع اتفاقية مع "صندوق الاستثمارات" لإنشاء شركة لـ إنترنت الأشياء

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" توقيع اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة والمتخصصة في مجال إنترنت الأشياء، وهو ما يتماشى مع النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات إنترنت الأشياء، ويتوافق كذلك مع استراتيجية النمو للشركة، ومع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لوطن متصل، وسيكون مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

ويبلغ رأس مال الشركة الجديدة 492 مليون ريال عند التأسيس وحصة كلّ طرف 50%، من رأس المال.

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وستقوم إس تي سي بتمويل حصتها من هذا الاستثمار – والبالغة 246 مليون ريال – ذاتياً من مصادر الشركة.

وتتيح الاتفاقية إمكانية زيادة رأس المال للشركة الجديدة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال، وذلك حسب الحاجة، وبناءً على متطلبات الشركة الجديدة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس، وستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية. وستكون مساهمة كلا الطرفين وفق نسبة ملكيتهما في رأس المال.

ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي للشركة الجديدة إيجابياً على اس تي سي. ويعتمد المشروع على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإكمال شروط اتفاقية الشراكة لإنشاء الشركة الجديدة والبدء بالتشغيل التجاري لها.

الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يعتبر طرف ذو علاقة حيث أنه أكبر مساهم في شركة الاتصالات السعودية، ويملك نسبة 64% من أسهم إس تي سي، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق، خالد بن حسين بياري، يزيد بن عبدالرحمن الحميد، رانيا بنت محمود نشار، أرندت راوتينبيرق، سانجاي كابور.

وسيتم رفع توصية للجمعية العامة لإس تي سي (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة.